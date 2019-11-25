Справа Гандзюк: майже 75% українців вважають розслідування неефективним

Ефективними дії правоохоронних органів щодо розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк вважають лише 9% опитаних українців, а 74,5% оцінюють дії правоохоронців як неефективні.

Про це сказала директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час пресконференції за результатами загальнонаціонального опитування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Про справу про вбивство Катерини Гандзюк чули 73% опитаних, ефективними дії правоохоронних органів щодо розслідування вважають лише 9%”, - сказала Бекешкіна.

Водночас, зауважила вона, 74% респондентів вважають напади на громадських активістів важливою проблемою.

Згідно з опитуванням, 41,2% респондентів вважають, що в Україні переважно небезпечно бути громадським активістом, а 36,3% вважають, що дуже небезпечно.

При цьому варіанти відповідей на це питання “Так, цілком безпечно” та “Переважно безпечно” обрали 4% та 10,4% опитаних відповідно.

Також згідно з результатами опитування, 89% респондентів заявили, що для них особисто важливо, щоб розслідування цієї справи довели до кінця і лише для 6% це не важливо.

“Є в країні проблеми, питання, які об’єднують суспільство. Якщо подивитеся розкладки по регіонах і навіть по політичних силах, то у ставленні до цієї справи істотної різниці немає”, - зауважила Бекешкіна.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, а у Донецькій і Луганській областях — тільки на територіях, що контролюються Україною.

В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування було здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

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Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.