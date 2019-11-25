У Херсоні посол Німеччини вшанувала пам'ять Гандзюк

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, прибувши до Херсона, відвідала могилу вбитої активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє у Twitter посольство Німеччини.

"У Херсоні день починається тихим вшануванням пам‘яті: «Катерина Гандзюк. Пам'ятаємо. Не забудемо!" - йдеться у дописі.

Посол також зазначила, що вбивство Гандзюк не повинно залишитися безкарним.

Як повідомляв Укрінформ, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тисяч 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.

Фото: twitter.com/GermanyinUA