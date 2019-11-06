Справу Гандзюк не хотіли розслідувати - Рябошапка

Справу про вбивство Катерини Гандзюк не хотіли розслідувати, тому Генеральна прокуратура змінила процесуальних керівників у цьому кримінальному провадженні.

Про це зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю “Лівий берег”.

Зокрема, на запитання, чи був з боку прокурорів саботаж, генпрокурор сказав: “Я не буду прямо відповідати на це запитання. Скажу лише, що ми поміняли групу прокурорів. В цій справі є величезна проблема... Що її не хотіли розслідувати”.

Рябошапка уточнив, що “те середовище, що існувало на час вчинення злочину, на час здійснення розслідування, впливало на його результати”.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонською мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонською поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів зазнали нападів, а замовники цих злочинів досі не знайдені.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.