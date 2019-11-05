“Рік без Каті”: пам’ять Катерини Гандзюк вшанували у Варшаві

Біля посольства України у Польщі вшанували пам'ять громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк, якої не стало рік тому.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Учасники мовчазної акції тримали фото Катерини, листівки з написами “Рік без Каті”, “Варшава запитує: хто замовив Катю Гандзюк”, а також запалили лампадки в пам'ять про неї.

“Як ми знаємо, замовники цього страшного злочину донині на волі, вони залишаються непокараними. Власне, ми вийшли під українське посольство у Варшаві щоб вшанувати пам'ять Каті. І, як тисячі українців та мешканців інших країн по всьому світу, ми очікуємо на справедливе розслідування, щоб організатори і замовники понесли відповідальність за це страшне вбивство”, - розповів один з ініціаторів акції Євген Приходько.

У Варшаві вшанували пам’ять Катерини Гандзюк / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Як повідомлялося, 4 листопада акції пам'яті Катерини Гандзюк відбулися більш як у 40 містах України та всього світу.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної та міської рад. У 2016 році її призначили радником міського голови Херсона та в.о. керуючої справами виконавчого комітету міськради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла.

Напад стався після резонансного поста у Facebook, у якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, що діє у відносинах між Національною поліцією і мерією Херсона. В результаті чиновник управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Активістка також відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу Катерина Гандзюк три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті вона записала відеозвернення, в якому розповіла, що 40 українських активістів зазнали нападів, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники досі не покарані.