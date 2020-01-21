Суд арештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня

Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід для фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського у вигляді взяття під варту до 4 березня 2020 року.

Про це заявив під час засідання слідчий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Застосувати відносно Павловського Ігоря Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк утримання під вартою обчислювати з 20.01.2020 року о 7:40 хвилин по 4.03. 2020 07:40", - сказав суддя.

За його словами, що ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.

Він також зазначив, що повний текст ухвали буде оголошено 24 січня о 15:45.

Раніше представники прокуратури в ході судового засідання просили обрати для фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського запобіжний захід у вигляді арешту на 65 діб без можливості внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського у справі Гандзюк. Йому інкримінували порушення ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.