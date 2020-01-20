Спецоперація у Херсоні: провели 30 обшуків й оголосили дев’ять підозр

У ході проведення силовиками спецоперації у Херсоні проведено понад 30 обшуків та оголошено підозру 9 особам.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“На даний час 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків, у ході яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань. Його затримали, поінформували у відомстві.

Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 січня, Офіс генпрокурора заявив, що правоохоронці проводять у Херсоні спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна, та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Згодом поінформований співрозмовник в Офісі генпрокурора розповів Укрінформу, що у ході спецоперації у Херсоні оголошено підозру у створенні злочинної організації колишньому помічнику народного депутата Ігорю Павловському, який причетний до нападу на Гандзюк.

Павловському інкримінують порушення ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

У цій справі найближчим часом до Печерського райсуду столиці буде спрямоване клопотання про обрання Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту без права на внесення застави.