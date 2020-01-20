Прокуратура вимагатиме арешту фігуранта справи Гандзюк - джерело

Офіс генпрокурора повідомив про підозру у створенні злочинної організації помічнику колишнього народного депутата Ігорю Павловському, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомило Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

“Ігорю Павловському повідомили про підозру у створенні злочинної організації”, - сказав він.

Співрозмовник агентства уточнив, що Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу (створення злочинної організації).

У цій справі найближчим часом до Печерського райсуду столиці буде направлено клопотання про обрання Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави.

Крім того, як зазначив співрозмовник агентства, оголошено підозру ряду осіб із “створеної ним злочинної організації, яка вчиняла напади на громадян та підпали їх майна”.

Серед тих, у кого зараз проводяться обшуки, є фігурант справи про вбивство Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, додав він.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 січня, Офіс генпрокурора заявив, що працівники СБУ в Херсоні проводять обшуки для припинення діяльності злочинної організації та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на Гандзюк.

Зазначалося, що оголошено підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата. При цьому в прокуратурі підкреслили, що обвинувальний акт стосовно вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси з “угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Гандзюк”.

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського у справі Гандзюк. Йому інкримінували порушення ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Фото: ТСН