Вбивство Гандзюк: адвокати Мангера подали заяву про скасування підозри

Адвокати голови Херсонської облради та фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера подали заяву про скасування підозри, врученої йому в лютому минулого року.

Про це сам Мангер повідомив у Facebook.

«Сьогодні мої адвокати подали заяву про скасування підозри, врученої мені у лютому минулого року. Причин для цього – безліч, і прояснювати їх далі будуть адвокати в суді», - зазначив Мангер.

Звертаючись до Генерального прокурора України Руслана Рябошапки, Мангер відзначив, що не повинен доводити що не винен, це «Ви маєте надати докази моєї провини».

Як повідомляв Укрінформ, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.

20 січня 2020 року під час спецоперації у Херсоні проведено понад 30 обшуків та оголошено підозру 9 особам. Правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали Ігоря Павловського.

Офіс генпрокурора заявив, що правоохоронці проводили спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна, та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.

21 січня Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід для Павловського у вигляді взяття під варту до 4 березня 2020 року.

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера заявили, що звернулися до Європейського суду з прав людини щодо грубого порушення його прав.