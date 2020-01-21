Убивство Гандзюк: захист Мангера звернувся до ЄСПЛ

Захист голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який є фігурантом справи вбивства Катерини Гандзюк, звернувся до Європейського суду з прав людини щодо грубого порушення його прав.

Про це у вівторок на пресконференції повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очевидно, що Україна отримала для відповіді наше звернення до Європейського суду з прав людини, яке ми подали минулого року. Нарешті, я так розумію, воно комуніковано. Щодо того, що протягом року людина звинувачується у злочині, але при цьому справа не передається у суд, жодних доказів не надається", - зазначив Ільченко.

Захист Мангера звернувся до Європейського суду з прав людини через відмову слідства закрити провадження або негайно передати справу до суду.

Адвокат також пов'язує проведену 20 січня у Херсоні спецоперацію з намаганням вчинити тиск на осіб, у яких було проводилися обшуки та яким були пред’явлені підозри, з метою примусити їх "дати неправдиві свідчення проти Мангера".

Захист Мангера заявив, що повідомить ЄСПЛ щодо тиску на свідків по справі Гандзюк, а також буде оскаржувати дії слідчих в суді. Крім того, адвокати вимагатимуть "з’ясування підстав для застосування військової техніки у місті Херсон, а також розміру коштів, які були витрачені на таку спецоперацію".

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня під час спецоперації у Херсоні проведено понад 30 обшуків та оголошено підозру 9 особам. Правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського.

Офіс генпрокурора заявив, що правоохоронці проводили спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, якавчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна, та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.

21 січня Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід для Павловського у вигляді взяття під варту до 4 березня 2020 року.

Фото: khor.gov.ua