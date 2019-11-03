Справа Гандзюк: у МВС пояснили малі терміни виконавцям

Слідчі Національної поліції провели у рамках своїх повноважень всі необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Після нападу на херсонську активісту і чиновницю міської ради Катерину Гандзюк слідчі поліції провели необхідні слідчі дії та експертизи. В ході розслідування вдалося встановити групу організаторів та виконавців злочину. А також місце, де придбали кислоту, якою і облили Гандзюк. Виконавці злочину були затримані і наразі відбувають покарання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконавець і організатор злочину Сергій Торбін отримав покарання у вигляді 6,5 років позбавлення волі. Інші двоє учасників цього угруповання отримали, відповідно, 3 і 4 роки тюремного ув'язнення.

Як пояснюють у МВС, такі малі терміни виконавцям злочину обумовлені тим, що вони дали зізнання, уклали угоду з прокурором, співпрацювали зі слідством і розповіли, хто причетний до цього злочину. Це дозволило слідству виявити головних організаторів і оголосити раніше судимого за вбивство Олексія Левіна у розшук, підкреслили у відомстві.

Зазначається, що після смерті потерпілої Генеральна прокуратура ініціювала передачу справи слідчим Служби безпеки України, які повинні встановити замовників убивства Катерини Гандзюк. Відповідні матеріали справи поліція передала СБУ 5 листопада 2018 року.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

4 листопада о 19.00 біля Офісу Президента відбудеться акція “Рік без Каті”.