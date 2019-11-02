Батько Гандзюк запросив Зеленського приєднатися до акції "Рік без Каті"

Батько Катерини Гандзюк запросив Президента України Володимира Зеленського приєднатися до акції “Рік без Каті”.

Відповідне відеозвернення Віктор Гандзюк розмістив у Facebook.

"Запрошую Володимира Зеленського приєднатися до акції “Рік без Каті”, що розпочнеться о 19.00 4-го листопада в м. Києві біля Офісу Президента", - зазначив Гандзюк.

Він закликав Президента вшанувати, разом з тими, хто прийде на акцію, пам‘ять доньки.

Віктор Гандзюк назвав рік, що минув, роком гучних обіцянок, фальсифікацій, втрачених можливостей, розчарувань, роком важкої боротьби за правду, за торжество закону та правосуддя.

"Рік, за який жоден з організаторів та замовників жорстокого, цинічного вбивства не покараний, не покарані і ті, хто покривав злочин", - сказав батько загиблої активістки

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.