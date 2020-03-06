Чубаров закликав в ООН запровадити ембарго на всі російські енергоносії
З такою заявою виступив у п'ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН по Криму лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Що стосується конкретних санкцій, які могли б забезпечити дотримання прав людини на окупованих Росією українських територіях, ми говоримо про необхідність вжиття жорстких економічних, політичних, дипломатичних дій", - заявив Чубаров.
Він також наголосив, що це могло б "змусити РФ вивести свої війська з окупованих територій України" і тим самим дати можливість самій Українській державі забезпечувати права людини на своїй території.
"Серед таких необхідних дій ми вважаємо запровадження міжнародного ембарго на всі види російських енергоносіїв," - заявив представник кримських татар.
Як повідомляв Укрінформ, Чубаров у п'ятницю також анонсував проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства та окупації, марш гідності". Він закликав міжнародних представників долучитися до цієї мирної акції.