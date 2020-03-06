Чубаров закликав в ООН запровадити ембарго на всі російські енергоносії

Чубаров закликав в ООН запровадити ембарго на всі російські енергоносії

Укрінформ
Для примусу Росії звільнити окуповані території на сході України і в Криму найефективнішим способом було б запровадження нових санкцій проти РФ, в тому числі ембарго на поставки енергоносіїв з Росії.

З такою заявою виступив у п'ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН по Криму лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується конкретних санкцій, які могли б забезпечити дотримання прав людини на окупованих Росією українських територіях, ми говоримо про необхідність вжиття жорстких економічних, політичних, дипломатичних дій", - заявив Чубаров.

Він також наголосив, що це могло б "змусити РФ вивести свої війська з окупованих територій України" і тим самим дати можливість самій Українській державі забезпечувати права людини на своїй території.

"Серед таких необхідних дій ми вважаємо запровадження міжнародного ембарго на всі види російських енергоносіїв," - заявив представник кримських татар.

Читайте також: Чубаров розповів в ООН, як примусити Росію виконувати міжнародне право

Як повідомляв Укрінформ, Чубаров у п'ятницю також анонсував проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства та окупації, марш гідності". Він закликав міжнародних представників долучитися до цієї мирної акції.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-