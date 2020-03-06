Чубаров закликав в ООН запровадити ембарго на всі російські енергоносії

Для примусу Росії звільнити окуповані території на сході України і в Криму найефективнішим способом було б запровадження нових санкцій проти РФ, в тому числі ембарго на поставки енергоносіїв з Росії.

З такою заявою виступив у п'ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН по Криму лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується конкретних санкцій, які могли б забезпечити дотримання прав людини на окупованих Росією українських територіях, ми говоримо про необхідність вжиття жорстких економічних, політичних, дипломатичних дій", - заявив Чубаров.

Він також наголосив, що це могло б "змусити РФ вивести свої війська з окупованих територій України" і тим самим дати можливість самій Українській державі забезпечувати права людини на своїй території.

"Серед таких необхідних дій ми вважаємо запровадження міжнародного ембарго на всі види російських енергоносіїв," - заявив представник кримських татар.

Як повідомляв Укрінформ, Чубаров у п'ятницю також анонсував проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства та окупації, марш гідності". Він закликав міжнародних представників долучитися до цієї мирної акції.