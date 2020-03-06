Чубаров розповів в ООН, як примусити Росію виконувати міжнародне право

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував в ООН проведення міжнародної мирної ходи 3 травня з материкової України в окупований Росією Крим з метою примусити агресора виконувати міжнародне право.

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Аррії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми не підтримуємо нескінченні розмови про відсутність ефективних механізмів, які могли б змусити агресора і окупанта дотримуватися міжнародного права", - заявив Чубаров.

Він відзначив, що часто ті, хто говорять про це, згадують можливість Росією накладати вето в РБ ООН або ж питання про консенсус в ОБСЄ.

"У такій ситуації Междліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою про підготовку та проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації, марш гідності", - заявив представник кримських татар.

Він пояснив, що це ініціатива передбачає пішу ходу з території материкової України на територію окупованого РФ Криму. За його словами, метою цієї акції є "сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Ради Європи та інші, в реалізації іміджу прийнятих рішень на підтримку суверенітету, територіальної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Крім того, марш спрямований на дотримання прав кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців і всіх громадян України, які проживають у Криму, незалежно від їх національності.

"Ми запрошуємо і розраховуємо на присутність (на акції - ред.) представників національних парламентів, членів парламентських асамблей парламентських органiзацiй 3 травня 2020 року на адміністративному кордоні між материковою Україною і тимчасово окупованим РФ Кримом", - заявив Чубаров.

Разом з тим, представник РФ в ООН, виступаючи пізніше, заявив, що Росія розглядатиме це як масове порушення державного кордону, і погрожував "наслідками".

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю в Раді Безпеки ООН проходить засідання за формулою Аррії про порушення прав людини в анексованому Криму і способи деокупації півострова.