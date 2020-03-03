Мустафаєв скаржиться на відсутність меддопомоги, душу та погану їжу — Денісова

Незаконно утримуваний окупантами громадянин України Сервер Мустафаєв скаржиться на ненадання медичної допомоги і відсутність належного харчування, яке відповідало б міжнародним стандартам.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Сервер Мустафаєв скаржиться на неналежні умови тримання в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а саме ненадання медичної допомоги, обмеження в отриманні посилок, позбавлення можливості приймати душ, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі... У своєму зверненні він наголосив, що суд під час засідань не реагує на неодноразові клопотання громадян України Сервера Зекірьяєва і Тимура Ібрагімова про надання їм медичної допомоги через погіршення стану здоров’я”, - зазначила Денісова.

Окрім того, вона уточнила, що Мустафаєв скаржиться на відсутність належного харчування, яке відповідало б міжнародним стандартам.

Омбудсмен зазначила, що за словами Мустафаєва, під час переміщення громадян України зі слідчого ізолятора до суду їм не надаються харчові продукти належної якості, що фактично призводить до вимушеного голодування.

Також, за її словами, Мустафаєв скаржиться на систематичне порушення права на справедливий суд та неналежні умови тримання в місцях несвободи. “Зокрема, він повідомляє про систематичне позбавлення права на захист та належну підготовку до судового процесу через надмірну частоту проведення засідань”, - додала Денісова.

“Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відповідної реакції та сприяти забезпеченню громадянам України умов тримання, згідно з міжнародними стандартами, а також провести медичне обстеження Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову та надати їм кваліфіковану лікарську допомогу”, - наголосила уповноважена ВР.

Вона також закликала представників міжнародних правозахисних організацій та дипкорпусу відвідувати судові засідання, графік яких вона виклала у фото до посту, щоб не допустити порушення прав на справедливий суд, що гарантовано статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.