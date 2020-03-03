Кабмін передав у держвласність собор ПЦУ у Сімферополі

Кабмін підтримав постанову, яку розробило Мінветеранів, щодо передачі у держвласність собору ПЦУ у Сімферополі.

Про це інформує пресслужба Мінветеранів.

"Члени уряду підтримали розроблену Мінветеранів Постанову Верховної Ради України щодо питань захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) та збереження приміщень Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підписом Прем’єр-міністра ця постанова буде направлена до ВРУ для прийняття.

У документі визначено, що тимчасово, на період окупації, необхідно передати з комунальної власності АР Крим у державну власність Кафедральний собор, який знаходиться в місті Сімферополь, і на КМУ покладено здійснити відповідні заходи щодо передачі цього майнового комплексу.

Очільниця Мінветеранів Оксана Коляда зазначила, що держава має визнати, що за цей час питання захисту собору не було врегульоване в правовому полі.

«Але ми усуваємо це, надаючи державі інструменти, на час окупації півострова, здійснювати захист свого майна та своїй цінностей. І ми будемо користатись цим інструментом, звертаючись до міжнародних організацій, держав-партнерів із закликом захистити від окупанта український собор та його вірян», - додала вона.

Міністр також подякувала тим, хто хоч і вимушений жити в тимчасовій окупації РФ, але продовжує сповідувати українські цінності, зокрема, - тим священнослужителям, які лишилися вірні ПЦУ і попри утиски продовжили свою діяльність на півострові, і окремо - Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту за ту роботу, яку він продовжує вести в цьому напрямку.

Міністр також звернулась до депутатів ВРУ з проханням врахувати та погодити цю постанову.