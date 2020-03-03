Приватизація понад 400 об'єктів і земля: Гончарук проводить Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук проводить засідання уряду у вівторок, 3 березня, де, як зокрема планується, на приватизацію передадуть понад 400 об'єктів.

Трансляція вступного слова глави уряду відбувалася на ютуб-каналі Кабміну.

"Продовжуємо працювати, підвищувати прозорість, відкритість держави та ефективність управління державною власністю... В нас, очевидно, супротив системи продовжується, але нічого страшного, ми своїм принципам не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною в короткостроковій, середньостроковій перспективі", - сказав Гончарук.

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Він додав, що, зокрема, на засіданні уряду планують передати понад 410 об'єктів на приватизацію, ухвалити рішення щодо спрощення реєстрації земельних ділянок.

Глава уряду наголосив, що в сьогоднішнього засідання насичений порядок денний.