Україна потребує підтримки ООН щодо Криму - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко переконаний, що підтримку України з боку міжнародної коаліції щодо питання незаконної анексії Криму треба посилювати.

Про це він заявив під час форуму “Age of Crimea” ("Час Криму"), що проходить у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У рамках ООН сформувалася міжнародна коаліція держав, яка активно підтримує України в кримському питанні. Я вчора мав можливість, я повернувся тільки вночі з ООН, я був у Нью-Йорку і Женеві, я мав зустрічі з генеральним секретарем ООН, з президентом сесії, верховними комісарами. Ми говорили якраз про те, що ця підтримка існує і її треба посилювати”, - наголосив Пристайко.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги правам громадян на окупованих українських територіях.