Заснування окремого “кримського форуму” посилить увагу світу до півострова - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає за необхідне посилити увагу України та міжнародної спільноти до окупованого Криму, заснувавши окремий “кримський форум” як майданчик для переговорів щодо півострова.

Про це урядовець заявив 26 лютого під час форуму Age of Crimea 2020 (Час Криму), присвяченого Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Необхідно посилити увагу України та всієї міжнародної спільноти до окупованого Криму. Важкі бої, величезні втрати на Донбасі в 2014-2015 роках змусили нас обмежити Мінські домовленості лише питаннями Донбасу. Можливо, саме це сприяло певній маргіналізації проблеми Криму, яка дещо відійшла на другий план у світовій політиці. Росія ж узагалі вважає, що Крим — це закрите питання, яке розгляду не підлягає. Проте хочу нагадати, що ніде в Мінських домовленостях не сказано, що питання Криму знімається з порядку денного або переноситься на потім. Таким чином, підхід “спочатку Донбас — потім Крим”, я вірю, не є розумним, а більше того — глибоко хибним. Крим має звучати на всіх міжнародних майданчиках у переговорах з Росією на всіх безпекових форумах. Більше того, якість і зрушення могли би бути можливими у разі заснування окремого Кримського форуму. І нехай спочатку без Росії — ми потім примусимо сісти її за стіл переговорів”, - зауважив Пристайко.

Водночас він підкреслив, що міжнародний політичний і економічний тиск на агресора має стати ще більш дієвим, послідовним, інтенсивним, невідворотним.

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“У випадку з Росією санкції — це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами. Дієві санкції, безумовно, коштують дорого. Але війна та дискретизація основних положень і принципів міжнародного права — ще дорожче. Адже втрата довіри до міжнародних відносин має суттєвий фінансовий вимір, не кажучи вже про наслідки бойових дій. Якщо ж санкції не дають очікуваного ефекту, то це зовсім не означає, що їх треба скасовувати. Якраз навпаки — логіка підказує, що вони мають послідовно посилюватися. Як свідчить практика, спроби перезавантаження відносин з Росією без виконання нею висунутих вимог тільки заохочують її до нових воєнних авантюр”, - пояснив міністр.

Також, за словами Пристайка, шість років є достатнім терміном для того, щоб українці та вся світова спільнота могли зробити загальні висновки. Головними зовнішньополітичними уроками міністр назвав те, що окупація та спроба анексії мали глибокі наслідки, оскільки серйозно підірвали авторитет всієї системи міжнародного права, завдали удару по системі світової безпеки.

“Якщо хтось сподівався, що все само собою якось заросте, то цього не сталося і статися не могло. Нормальний світопорядок відновиться лише тоді, коли Крим повернеться до України. Поки що ми маємо гібридну війну не тільки проти України, а всього демократичного світу, проти ЄС, США, НАТО”, - наголосив Пристайко.

По-друге, акцентував урядовець, політика поступок агресору та надія на його вмиротворення — це утопія, принаймні, коли йдеться про Росію та її неоімперські амбіції.

“Крим не став для Росії відкупною проти продовження війни в центрі Європи, як думали деякі наші іноземні партнери та, треба визнати, багато хто в Україні. Кримський успіх лише сп'янив кремлівських лідерів і заохотив їх до нових завоювань, на жаль, значно кривавіших. Дипломатична м'якість у протидії агресору сприймається в Кремлі як слабкість і лише провокує її розширення. Саме тому, побачивши нездатність України дати негайну збройну відсіч агресору, а також неготовність країн Заходу максимально ефективно відреагувати на кричуще порушення міжнародного права, Росія вторглася на Донбас, сподіваючись, що може заграбастати, якщо не всю, то більшу частину України. Їй на заваді стали український народ і українська армія, ефективна дипломатія та успішна консолідація міжнародної підтримки. Загарбник змушений був зупинитися на рубежах початку 2015 року, проте, на жаль, війни не припинив і від кінцевої мети своєї не відмовився”, - додав міністр.

26 лютого в Україні проходять заходи з нагоди Дня опору Криму російській окупації.анексії