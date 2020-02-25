В окупованому Криму принесли квіти до пам'ятника Лесі Українці

В Ялті поклали квіти до пам'ятника українській поетесі Лесі Українці на честь її 149-річчя.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Вшанувати пам'ять поетеси прийшли працівники історико-літературного музею Ялти, викладачі української мови і ялтинські школярі, які вивчають українську мову", - йдеться у повідомленні.

Учні ялтинської школи № 9 прочитали уривки з творів Лесі Українки і поклали квіти до пам'ятника письменниці.

Для учасників заходу провели екскурсію по експозиції Ялтинського будинку-музею української письменниці.

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Раніше Крим.Реалії повідомляли, що в квітні 2019 року в Євпаторії невідомі пошкодили пам'ятну дошку українській поетесі Лесі Українці. У соцмережах місцеві жителі, коментуючи світлину розбитої меморіальної дошки, обурилися вчинком тих, хто намагається "знищити нашу історію".

Українська поетеса, письменниця, перекладачка Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року, жила в Криму протягом близько трьох років. Вона присвятила Криму цикли віршів «Кримські спогади» і «Кримські відгуки».

Фото: Krym.org (RFE/RL)