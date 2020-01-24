У музей Лесі Українки на Волині передали майже сторічні видання її творів

Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей імені Лесі Українки на Житомирщині отримав книги з творами поетеси, які видані у 1923-1925 роках.

Про це повідомляє Новоград-Волинська міська рада у Facebook.

«Фонди музею Лесі Українки поповнилися рідкісним і цінним експонатом. Це видання творів поетеси у семи томах, що здійснило видавництво «Книгоспілка» у 1923-1925 роках», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що книги передав Костянтин Петров, який є зведеним братом онуки наймолодшої сестри поетеси Ольги Петрової-Лютун.

Досі книги зберігалися у київській бібліотеці ім. Остапа Вишні.

Фото: Новоград-Волинська міська рада, Фейсбук