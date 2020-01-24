У музей Лесі Українки на Волині передали майже сторічні видання її творів
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Укрінформ
Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей імені Лесі Українки на Житомирщині отримав книги з творами поетеси, які видані у 1923-1925 роках.
Про це повідомляє Новоград-Волинська міська рада у Facebook.
«Фонди музею Лесі Українки поповнилися рідкісним і цінним експонатом. Це видання творів поетеси у семи томах, що здійснило видавництво «Книгоспілка» у 1923-1925 роках», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що книги передав Костянтин Петров, який є зведеним братом онуки наймолодшої сестри поетеси Ольги Петрової-Лютун.
Досі книги зберігалися у київській бібліотеці ім. Остапа Вишні.
Фото: Новоград-Волинська міська рада, Фейсбук