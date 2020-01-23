Музей Олександра Довженка у Сосниці відзначив 60-річний ювілей

На Чернігівщині відзначили 60-річний ювілей Сосницького літературно-меморіального музею Олександра Довженка.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив представник Сосницької селищної ради на цих заходах, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Андрій Ткач.

"На свято приїхали музейники з Чернігівщини та Сумщини. Були вітання, звучали цікаві спогади... Згадувалися працівники музею, яких уже немає з нами. Місцевий краєзнавець Геннадій Свистун, який стояв біля витоків створення музею, розповідав про його становлення у своїй жартівливій манері і всіх розвеселив. Загалом атмосфера була урочистою і водночас дуже теплою", - розповів посадовець.

За словами Ткача, Сосницька селищна рада в подарунок передала керівництву музею сертифікат на 20 тис. грн, а райдержадміністрація подарувала мікрохвильову піч.

Музичною окрасою свята стали виступи місцевого фольклорного гурту "Криниці" та інших учасників художньої самодіяльності.

За інформацією сосницьких музейників, цього дня в відбувся також круглий стіл на тему "Особливості роботи музею в сільській місцевості. Виклики і переваги".

Крім того, до ювілею на своїй сторінці у Facebook музей Довженка виклав історичні фотографії - хроніку подій від 1960 року й до сьогодні.

"Є люди-легенди, і є заклади-легенди. Наш музей належить саме до таких", - написали співробітники музею, зазначивши, що тут за шість десятиліть приймали дуже багато видатних персоналій, героїв, зірок, пророків.

Сосницький літературно-меморіальний музей письменника і класика світового кінематографа Олександра Довженка відчинив свої двері перед першими відвідувачами 23 січня 1960 року. Спочатку він розміщувався у невеличкій селянській хатині під солом’яною стріхою, яка належала родині Довженків, а в 1964 р. в садибі звели приміщення під літературну частину експозиції. Пізніше до нього прибудували кінозал та фондосховище. На території музею стоїть скульптура юного Сашка та погруддя дорослого Довженка. Усе, починаючи з двору, батьківської хати, тину, криниці відновлено в такому вигляді, як описано в біографічній повісті Довженка "Зачарована Десна".

Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка відзначив 60-річний ювілей / Фото надані музеєм

За час діяльності музею в ньому побували тисячі людей із різних куточків світу - простих та іменитих. У книзі вражень та побажань є зворушливі рядки, залишені відомими письменниками, артистами.

Видатний український письменник і кінорежисер Олександр Петрович Довженко народився 10 вересня 1894 року на хуторі В'юнище, який нині є частиною Сосниці. За життя Довженко учителював, знімав фільми, писав літературні твори, був дипломатом, художником, наставником молодих кіномитців. Помер 25 листопада 1956 р. в Росії.