“Сіль із Бонневілю” в музичному супроводі наживо презентують у Довженко-Центрі

У Довженко-Центрі 22 січня в рамках програми Envision Sound відбудеться музичний кіноперформанс, присвячений одному з найочікуваніших і найперспективніших документальних фільмів України 2020 року - “Сіль із Бонневілю”.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного центру Олександра Довженка.

“Композитори Лука Лебанідзе та Звяд Мгебрішвілі у супроводі Sed Contra Ensemble виконають наживо саундтрек до документальної пригодницької драми Семена Мозгового “Сіль із Бонневілю” (2020). На події глядачі побачать спеціальний монтаж фрагментів фільму, що підкреслить взаємодію зображення і музики. Після перформансу режисер та композитори розкажуть про роботу над стрічкою”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, знайомство українського режисера Семена Мозгового та грузинських композиторів і музикантів Луки Лебанідзе та Звяда Мгебрішвілі відбулося на початку 2019 року на міжнародній освітній програмі для кінокомпозиторів Envision Sound, яку проводять у Києві Британська Рада та Довженко-Центр. Фіналісти програми Лука Лебанідзе та Звяд Мгебрішвілі отримали грант від Британської Ради на створення саундтреку фільму “Сіль із Бонневілю”.

“За три дні до фіналу воркшопу Лука та Звяд підійшли до мене і сказали, що хочуть попрацювати над моїм проєктом. Я був приємно вражений тим, що наступного дня вони не тільки переглянули увесь чорновий монтаж, а й розписали, що відчувають персонажі, яка їх мотивація і таке інше. Через день вони надіслали драфт музики на один із головних епізодів. Це було дійсно круто! Після закінчення воркшопу ми домовились співпрацювати не тільки над саундтреком, а й над усією звуковою палітрою фільму. Минув рік - і зараз ми маємо повноцінний саундтрек, що вхопив саму сутність фільму, його душу та ритм”, - розповідає Семен Мозговий.

“Сіль із Бонневілю” - це історія двох друзів з Києва, які намагаються побити світовий рекорд швидкості на модифікованому радянському мотоциклі на дні висохлого солоного озера Бонневіль у штаті Юта, США. І, зрештою, встановлення рекорду швидкості стає неабияким тестом їхньої дружби. За словами режисера - це фільм не просто про рекорд швидкості. Це кіно про те, що стоїть за рекордом. Це фільм про ті виклики, які людина ставить сама собі заради своєї мрії та особистості.

Восени 2019 року “Сіль із Бонневілю” презентували на найбільшому світовому фестивалі документального кіно IDFA у Амстердамі (Нідерланди).

Трейлер фільму тут.

Початок кіноперформансу о 19:30 на Сцені 6 Довженко-Центру (вул. Васильківська, 1., ст. м. “Голосіївська”). Вхід вільний. Реєстрація за лінком.