У Києві покажуть світову кінокласику 30-х із музичною імпровізацією наживо

Спеціальний показ класики світового кінематографа – фільму “Людина з Арану” (1934, Ірландія), відбудеться 23 січня о 19:30 у Довженко-Центрі.

Стрічку зняв видатний режисер, володар “Оскара” та венеціанського “Золотого лева” Роберт Флаерті (США, Канада), нагадує сайт Національного центру Олександра Довженка.

“Саундтрек до фільму виконають наживо відомі музиканти Уна Монаган (Північна Ірландія), Алла Загайкевич та Сергій Охрімчук (Україна). Інструментальна імпровізація за мотивами ірландського та українського фольклору в поєднанні з електроакустичними звучанням створить особливий музичний простір на перетині архаїки та авангарду”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, “Людина з Арану” – це новаторське для свого часу поєднання документалістики та ігрового кіно про буденне життя Аранських островів у західній Ірландії, суворих за природними умовами, проте з унікально красивим довкіллям. Роберт Флаерті, “батько” світової документалістики та автор таких славетних фільмів, як “Нанук із Півночі” (1922) та “Моана” (1926), сполучає тут реальність і фікцію, аби показати рибальське й сільськогосподарське життя острів’ян Арану в епоху домодерну.

Кіноперформанс відбудеться в рамках міжнародної освітньої програми для кінокомпозиторів Envision Sound - міжнародної освітньої програми для композиторів з України та інших країн Східної Європи і Центральної Азії. Це унікальна програма з удосконалення навичок, отримання менторської підтримки і розширення контактів для представників кіно- та музичної індустрії, створена Британською Радою в Україні у партнерстві з Національним центром Олександра Довженка.

Показ відбудеться на Сцені 6 Довженко-Центру, вул. Васильківська, 1. (ст. м. “Голосіївська”). Вхід за квитками.

Також повідомляється, що 22 січня в рамках публічної програми Envision Sound у Довженко-Центрі відбудеться спеціальний показ документальної пригодницької стрічки “Сіль з Бонневілю” (2020) Семена Мозгового у живому музичному супроводі авторів саундтреку, композиторів Заяда Мгебрішвілі та Луки Лебанідзе (Грузія), випускників програми Envision Sound 2019. Дізнатися більше та зареєструватися на подію можна за лінком. Вхід вільний.