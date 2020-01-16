Український фантастичний фільм просуватимуть в європейській програмі First Cut+

Проєкт повнометражного фантастичного фільму “Свято Хризантем” режисера Семена Мозгового відібрали для участі в європейській програмі розвитку кіно First Cut+.

Програма пройде 16-20 січня в індустрійній секції When East Meets West під час фестивалю у Трієсті (Італія), повідомляє пресслужба Держкіно у Facebook.

“First Cut + – це нова анонсована First Cut Lab програма, створена для просування та підвищення конкурентоспроможності художніх фільмів на етапі постпродакшену, незалежно від термінів їх виробництва. Багато проєктів, раніше підтриманих програмою First Cut Lab, мали світові прем’єрні покази на фестивалях класу A в Берліні, Каннах, Венеції та Торонто”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 8 художніх фільмів, що беруть участь у програмі First Cut +, отримають триденні консультації з відомими експертами кіноіндустрії з питань промоції, маркетингу, роботи з пресою, створення трейлерів, фестивальних показів та стратегії продажу. Проєкти відібрані переважно з країн з низькою виробничою потужністю та з акцентом на Центральну і Східну Європу.

Нагадаємо, що створення короткометражної версії фільму “Свято Хризантем” режисера Семена Мозгового було підтримано Державним агентством України з питань кіно. Зараз творча група шукає можливості перевести її у повнометражний формат.

У фільмі йдеться про альтернативну реальність, в якій молода дівчина-лікар опікується старою, яка загадково вціліла після ядерного вибуху. Завдання для лікарки – знайти ключ до розуміння цього феномену, адже невідома магічна сила, що не дала зашкодити старій, натомість зовсім стерла її пам’ять та особистість. Дівчина по крихтах відновлює її пам’ять, але в процесі лікування стає зрозуміло, що тягар спогадів може бути для старої Цілительки нестерпним.

Режисер і автор сценарію - Семен Мозговий.

У ролях: Анастасія Шевченко, Людмила Мозгова, Дмитро Ярошенко, Роман Ясиновський, Андрій Палатний, Ірина Полонська, Наталія Полонська, Микита Скоморохов.

Продюсери – Олександр Чепіга, Тарас Босак, Артем Колюбаєв. Копродюсер – Максим Лещанка. Оператор – Денис Мельник. Художник – Дмитро Костюминський. Дизайн костюмів – Ярослава-Марія Хоменко. Композитори Роман Григорів та Ілля Розумейко. Звукорежисер – Михайло Закутський.