Стала відома дата виходу третього сезону серіалу "Світ Дикий Захід"

Третій сезон серіалу "Світ Дикий Захід" вийде на телеканалі HBO 15 березня 2020 року.

Про це повідомляє multikino.

Його головною темою оголосили "Новий світ", розташований за межами парку розваг.

Дія третього сезону відбуватиметься після подій другого, коли Долорес вдається вибратися у світ людей разом із процесорами своїх друзів. Вона починає планувати свою відплату і знайомиться з хлопцем на ім'я Калеб, який через фінансові труднощі потрапляє в центр небезпечної афери з пограбуванням.

Третій сезон серіалу "Світ Дикий Захід" включатиме вісім серій.