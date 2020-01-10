Фільм "Сторонній" нагородили на кінофестивалі в Лос-Анджелесі

Стрічка Дмитра Томашпольського “Сторонній” перемогла у номінації “Найкращий оригінальний сценарій” на Міжнародному кінофестивалі фільмів жахів Hollywood Blood Horror Festival у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Це вже друга відзнака “Стороннього” за сценарій. Першу було здобуто в Колумбії, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia у Боготі. Загалом стрічка має вже вісім нагород міжнародних кінофестивалів у Японії, Канаді, США та Колумбії. Світова подорож “Стороннього” триває”, - йдеться у повідомленні.

Режисер та автор сценарію стрічки - Дмитро Томашпольський. Головні ролі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Стрічку створено “Кінокомпанією Гагарін Медіа” за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Продюсер – Олена Дем’яненко.

За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов’язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.

Трейлер фільму тут.

В українському кінопрокаті фільм “Сторонній” очікується у 2020 році.