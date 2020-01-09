Журі 70-го Берлінале очолить актор Джеремі Айронс

Всесвітньо відомий британський актор Джерелі Айронс очолить журі 70-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це оголосив художній директор фестивалю Карло Шатріан, повідомляє The Hollywood Reporter.

"Організатори Берлінале мають велику честь оголосити Джеремі Айронса головою журі цьогорічного ювілейного, 70-го кінофестивалю. Джеремі Айронс у своєму неповторному стилі втілив ряд культових персонажів, які супроводжували усю мою подорож у кіно та наочно демонстрували складність людської натури. Його талант, а вибір, що його він робив і як актор, і як громадянин, дозволяють мені з гордістю вітати його як голову журі 70-го Берлінале", - заявив Шатріан.

Сам Айронс заявив, що для нього ця нова "роль" також велика честь.

"Я дуже втішений, для меня велика честь отримати роль голови журі Берлінале - фестивалю, яким я давно захоплююсь і який я завжди з великим задоволенням відвідував", - наголосив 71-річний актор.

Джеремі Айронс Критики відомий передусім своїми ролями у серіалі "Повернення у Брайдсхед", фільмах "Жінка французького лейтенанта", "Лоліта", "М.Батерфляй" та багатьох інших. У 1991 году актер отримав "Оскар" за роботу у фільмі "Мінливість долі".

70-й Берлінський міжнародний кінофестиваль проходитиме 20 лютого - 1 березня 2020 року.