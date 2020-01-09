Церемонія вручення "Оскар" знову пройде без ведучого

На церемонії вручення кінопремії "Оскар" не буде ведучого.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в твіттері американської кіноакадемії.

"У цьому році церемонія "Оскар" зараз виглядає так: Зірки - так, шоу - так, сюрпризи - так, ведучий - немає", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році "Оскар" вперше за 30 років проводився без ведучого. Американський комік Кевін Харт відхилив пропозицію провести захід.

Вручення 92-ї кінопремії пройде 9 лютого.