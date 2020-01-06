"Золотий глобус" визначив найкращу актрису в мінісеріалі

Мішель Вільямс була визнана Голлівудською асоціацією іноземної преси «Золотий глобус» кращою виконавицею основної ролі у мінісеріалі або телефільмі 2019 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона здобула нагороду за гру у біографічному мінісеріалі “Фоссі/Вердон”, який включає вісім серій та розповідає про романтичні й професійні стосунки хореографа й режисера Боба Фоссі й танцівниці Гвен Вердон.

Мішель Вільямс змогла обійти таких конкуренток, як Кетрін Дейвер і Меррітт Вівер (обидві - “Неймовірне”), Гелен Міррен (“Єкатерина Велика”) й Джої Кінг (“Вдавання”).

Додамо, що “Фоссі/Вердон” боровся за перемогу у трьох категоріях, однак здобув заповітну статуетку лише в одній.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.