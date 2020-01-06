"Золотий глобус" визначив найкращих драматичних акторів

Гоакін Фенікс і Браян Кокс отримали по статуетці «Золотого глобуса» на 77-й церемонії вручення премій Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, золота статуетка у категорії «Найкраща чоловіча драматична роль у повнометражному фільмі» присуджена Гоакіну Феніксу за гру у фільмі “Джокер”. Цей американський кінокомікс режисера Тодда Філліпса ґрунтується на передісторії персонажа коміксів видавництва DC Comics, найвідомішого антагоніста Бетмена - Джокера. Сюжет розповідає про його становлення, коли в 1981 році невдалий комік, ігнорований суспільством, поринає у сповнене злочинності та хаосу життя в місті Ґотем.

За цю нагороду змагалися п'ятеро чоловіків, деякі з них вже давно мають зірковий статус. Список був сформований журі таким чином: Крістіан Бейл ("Форд проти Феррарі"), Антоніо Бандерас ("Біль та слава"), Адам Драйвер ("Шлюбна історія") та Джонатан Прайс ("Два Папи").

Водночас Браян Кокс отримав премію у номінації «Найкращий актор у драматичному серіалі» за роль у серіалі «Спадкоємці».

Його суперниками були: Біллі Портер (“Поза”), Тобаяс Мензіс (“Корона”), Рамі Малек (“Містер Робот”) та Кіт Гарінґтон (“Гра престолів”).

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно відбувається у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.