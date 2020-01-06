"1917" – найкращий драматичний фільм року

Голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий глобус» визнала кращим повнометражним драматичним фільмом 2019 року «1917» Сема Мендеса.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Британський фільм розповідає про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів.

Загалом у цій номінації змагалися п’ять кінокартин. Крім переможця, за «Золотий глобус» боролися “Ірландець” Мартіна Скорсезе, “Джокер” Тодда Філліпса, “Шлюбна історія” Ноя Баумбаха та “Два Папи” Фернанду Мейрелліша.

Додамо, що “1917” на цьогорічній церемонії висувався у трьох категоріях, однак перемогу виборов у двох. Раніше Сема Мендеса визнали найкращим режисером повнометражної стрічки. Утім, фільм програв “Джокеру” у боротьбі за найкращий саундтрек.

Нагадаємо, премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після "Оскара") та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.