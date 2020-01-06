Фільм "Одного разу в Голлівуді" став найкращою комедією року
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Сюжет цього драмедійного фільму розповідає історію про телевізійного актора Ріка Далтона 1969 року в Лос-Анджелесі та його дублера Кліффа Бута, і як вони просуваються через мінливу кіноіндустрію.
За перемогу в цій номінації змагалися також "Кролик Джоджо", "Ножі наголо", "Рокетмен" та "Моє ім'я - Долемайт".
Для Квентіна Тарантіно ця нагорода стала вже другою на цьогорічній церемонії: раніше найкращим був визнаний створений ним до цієї ж стрічки сценарій.
Нагадаємо, премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після "Оскара") та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.