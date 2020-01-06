Фільм "Одного разу в Голлівуді" став найкращою комедією року

Стрічка Квентіна Тарантіно “Одного разу в Голлівуді” отримала перемогу в номінації «Найкращий комедійний або музичний фільм» за версією Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сюжет цього драмедійного фільму розповідає історію про телевізійного актора Ріка Далтона 1969 року в Лос-Анджелесі та його дублера Кліффа Бута, і як вони просуваються через мінливу кіноіндустрію.

За перемогу в цій номінації змагалися також "Кролик Джоджо", "Ножі наголо", "Рокетмен" та "Моє ім'я - Долемайт".

Для Квентіна Тарантіно ця нагорода стала вже другою на цьогорічній церемонії: раніше найкращим був визнаний створений ним до цієї ж стрічки сценарій.

Нагадаємо, премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після "Оскара") та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.