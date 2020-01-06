"Джокер" узяв нагороду за музику на "Золотому глобусі"

Голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий глобус» визнала музику до фільму «Джокер» найкращою в 2019 році.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином, цей кінокомікс, режисером якого є Тодд Філліпс, а композитором Гільдур Ґуднадоттір, виборює свою першу нагороду із чотирьох, на які він претендує. Окрім «Джокера», за перемогу боролися саундтреки таких стрічок, як ”Маленькі жінки", "Шлюбна історія", "1917" та "Сирота Бруклін".

Водночас найкращою піснею стала композиція «I’m Gonna Love Me Again» із біографічної стрічки про Елтона Джона «Рокетмен». Вона обійшла конкурентів із фільмів “Коти”, “Крижане серце-2”, “Король Лев” та “Гаррієт”.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.

Головне фото: Manliff