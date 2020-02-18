"Суд" у справі Дервішева хоче викликати сумнівного свідка обвинувачення

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Укрінформ
17 лютого на засіданні так званого мирового «суду» Криму у "справі імама Дервішева" адвокат Айдер Азаматов заявив клопотання про організацію приводу свідка, свідчення якого, на думку захисту, викликають сумніви.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Айдер Азаматов просить організувати привід, оскільки свідок зобов'язаний явитися до зали суду, оскільки виникають сумніви щодо того, чи існує взагалі ця людина", - йдеться в повідомленні.

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За даними Кримської солідарності, обвинувачення заявляє, що "свідок Умеров Ельдар Серверович не з'явився на судове засідання, бо переживає за здоров'я і життя", у зв'язку з чим написав заяву, "щоб діяли згідно з його опитуванням, яке є в матеріалах справи".

"Суд" своїм рішенням зобов'язав прокуратуру організувати привід свідка. Наступне засідання призначене на 25 лютого.

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Як повідомлялося, раніше, так званий мировий «суд» Київського району м.Сімферополя заслухав свідків, які не підтвердили причетність кримського імама Расима Дервішева до забороненої місіонерської діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня в Криму порушили адміністративну справу проти імама сімферопольської мечеті Расима Дервішева "за незаконну місіонерську діяльність".

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