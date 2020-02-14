Умерова та ще двох кримських татар примусово помістили до психлікарні - адвокат

Адвокат Назім Шейхмамбетов відвідав свого підзахисного Шабана Умерова, якого з 6 лютого 2020 року примусово помістили до психіатричної лікарні м. Сімферополь для проходження судово-медичної експертизи.

Про це, посилаючись на адвоката, повідомляє "Кримська солідарність" у Facedook.

"Мені стало відомо, що Шабана Умерова з 6 лютого помістили до психіатричної лікарні для проходження судово-медичної експертизи. Сьогодні я його відвідав у цій установі, він мені повідомив, що разом з ним також проходять експертизу Меджит Абдурахманов і Аметов Енвер", - розповів адвокат.

За його словами, Умеров, який раніше переніс інфаркт в умовах СІЗО, розповів йому, що в психіатричній лікарні немає ніяких умов для медичного обстеження.

"Він розповів, що проблема з болем в області серця нікуди не ділася, що практично щодня, ввечері особливо, загострюється біль. Він звернувся до терапевта у лікарні, який оглянув і сказав, що так, дійсно, є підозри на якісь проблеми з серцем, але для того, щоб це встановити, потрібне повне медичне обстеження. Такої можливості на території лікарні немає", - повідомив адвокат.

За словами Шейхмамбетова, його підзахисного необхідно направити на медичне обстеження.

"Ми надішлемо відповідну заяву до адміністрації УФСВП, до цієї лікарні для того, щоб все-таки проблему з мертвої точки зрушити. Чоловік літнього віку, важливо, щоб йому надали належну медичну допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму силовики провели масові обшуки й затримання кримських татар, багато з яких є активістами "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24-х людей.

Шабан Умеров знаходиться під вартою з 27 березня 2019 року. Займався передачами для кримських татар, яких тримають у СІЗО. Має трьох дітей. Звинувачується за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації).

14 грудня стало відомо, що у кримськотатарського активіста, фігуранта другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Шабана Умерова стався серцевий напад в умовах СІЗО. Адвокат уже двічі готував звернення щодо необхідного Шабану Умерову медобстеження.