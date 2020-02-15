МЗС не отримувало інформації про затримання ФСБ українського судна

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону не отримувало від РФ офіційної інформації про затримання українського рибальського судна в Азовському морі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Депаратменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону не отримувало офіційної інформації від органів РФ щодо затримання в західній частині Азовського моря українського маломірного риболовецького судна з чотирма громадянами України на борту", - зазначив він.

Дипломат пояснив, що, оскільки, за інформацією ЗМІ, судно затримано співробітниками так званого "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", консульська установа офіційно не зверталася до окупаційної влади Криму.

"Генеральне консульство проводить моніторинг ситуації та вживатиме заходів щодо отримання офіційної інформації стосовно зазначеного інциденту від компетентних органів РФ на території консульського округу", - наголосив Погорельцев.

Він також додав, що Департамент консульської служби надіслав відповідне доручення консульській установі, а справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Ростові-на-Дону та Департаменту консульської служби.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого ЗМІ повідомили, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів, що засвідчують їхні особи.

В ФСБ підозрюють, що українські рибалки, нібито, займалися незаконним виловом риби.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне і Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту і інших морських формувань Росії, які створюють загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.