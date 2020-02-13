Чубаров запросив народних депутатів на Марш гідності в окупований Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запросив на раніше анонсовану ходу з материкової частини до окупованого Криму народних депутатів України.

Про це він заявив 12 лютого на КПВВ «Чонгар», де відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хтось тут сказав: зустрінемося у Криму. Ми вас всіх чекаємо: 3 травня ми йдемо на Крим…ми будемо запрошувати всі фракції, всіх депутатів. Панове депутати, це наша земля, і багатьом з вас нічого не загрожує, крім, можливо, маленького стресу, давайте просто в один день пройдемо і провідаємо, як там живуть наші громадяни», - зазначив Чубаров.

У коментарі кореспонденту агентства Чубаров зазначив, що зараз ще обговорюється, в районі якого з трьох КПВВ на Херсонщині рухатимуться учасники цієї ненасильницької акції.

Він також зазначив, що організатори акції запрошують до участі у ній урядовців, громадських діячів, політиків, представників громадянського сектору України. Зараз проводять зустрічі з послами, главами міжнародних місій.

Чубаров підкреслив, що це буде ненасильницька акція - піша хода, що продемонструє всьому світу, що Україна є єдина, «і це визнає весь світ, і українці, на основі власного законодавства, міжнародних актів, яких дуже багато, йдуть до себе додому…Ми будемо переходити з материкової частини української території на півострів Крим. Тобто, ми будемо йти додому», - зазначив Чубаров.

Під час відвідування КПВВ «Чонгар» 12 лютого Рефат Чубаров та Мустафа Джемілєв разом з народними депутатами, які прибули на виїзне засідання, дійшли до так званої «нулівки» на адмінмежі. Як зазначив Чубаров, «У мене там мама живе за Сивашем. Їй 86 років, вона мене не бачила вже 6 років». Джемілєв сказав, що почувається як людина, в якої вдома бандити.

Фото: qha.com.ua