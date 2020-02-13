Чубаров пропонує запровадити покарання для тих, хто незаконно переселяється в окупований Крим

З території Криму витісняють громадян України, а на їх місце незаконно заселяють росіян, тому необхідно передбачити зміни у законодавстві для покарання тих, хто незаконно потрапляє в ТОТ АР Крим на проживання.

Про це на КПВВ "Чонгар", де відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо працювати над законопроєктами і у нас були певні напрацювання. Я візьму лише одну сферу – це ж не просто репресії (в АР Крим – ред.). Це витісняються кримські татари та етнічні українці. Одночасно туди переселяються громадяни Росії. Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Криму (попри те, з якої вони країни, якої вони національності) попри законодавство України", - зазначив Чубаров.

За його словами, це не просто порушення кордонів України, це колонізація нашої території.