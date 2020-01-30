Кориневич розповів, як армія РФ "живими щитами" створила собі військову перевагу

Робота над дослідженням "Окупація Криму: Без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних" про події лютого-березня 2014 року велась одразу в трьох напрямках.

Про це у вівторок на презентації дослідження в Укрінформі розповів Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"По суті, це дослідження складається з трьох великих блоків. Ми розслідували три блоки подій, що відбувалися в лютому-березні 2014 року, і аналізували, чому ж в нашій державі так швидко, по суті блискавично сталося те, що сталося: РФ тимчасово отримала контроль над територією Автономної Республіки Крим та містом Севастополь. І першим ми досліджували питання використання російськими військовими "живих щитів" при оточенні, блокуванні та захопленні військових частин і адміністративних будівель в Криму", - сказав Кориневич.

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За його словами, російські військові, фактично прикриваючись цивільними людьми, убезпечили себе від збройного опору і створили собі військову перевагу, тому що українська сторона не могла використовувати зброю проти людей.

"Факти активного використання Росією "живих щитів" з цивільного населення Криму широко відомі по фотографіях і відеозйомках. Є ці матеріали й в нашому дослідженні", - повідомив Кориневич.

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Він зазначив, що факти незаконного використання "живих щитів" відомі у світовій практиці, але в Криму це було продемонстровано не озброєними антиурядовими формуваннями, а військовими, котрі представляють РФ в міждержавному збройному конфлікті.

"Питання "живих щитів" як військового злочину дуже важливе, тому що раніше воно не було представлене в практиці міжнародного кримінального суду. Випадок в Криму — перший, тому для нас було дуже важливо максимально забезпечити його доказами для того, щоб Офіс прокурора міжнародного кримінального суду дійсно зміг прийняти правильне виважене рішення за фактами забороненого методу ведення війни", - підкреслив Постійний представник Президента в АРК.

Другий блок дослідження — використання Росією військових без розпізнавальних знаків, так званих зелених чоловічків, при блокуванні та захопленні військових частин і адмінбудівель.

Третій блок дослідження - факти вчинення віроломства російськими військовими, зокрема, незаконного використання емблем, військової форми української держави при блокуванні та встановленні контролю над військовими частинами та адміністративними будівлями в Криму.

За словами Кориневича, як і у випадку з використанням "живих щитів", фактор військових без знаків приналежності до певної держави, без уніформи та військових шевронів з метою введення в оману траплялися у світовій історії, але не в міждержавних військових конфліктах і не з боку державних збройних сил.

"Якщо з боку організованих збройних угруповань такі випадки зрозумілі, то з боку держави це розглядається як порушення міжнародного гуманітарного права", - підкреслив Кориневич.

На його думку, незаконні методи ведення війни з боку Росії та події, що відбувалися в Україні в лютому 2014 року, сприяли окупації території Криму.

"І це - військові злочини, за які Росія повинна відповідати", - резюмував постпред Президента в АРК.