Ростовський суд розглядає ще одну справу кримських татар

Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону (РФ) почав по суті розглядати "справу Хізб ут-Тахрір" (красногвардійської групи).

Про це розповів адвокат Рустем Кямілєв, коментар якого оприлюднила у Facebook "Кримська солідарність".

"Прокурором було зачитано обвинувачення, було оголошено порядок дослідження доказів стороною обвинувачення. Також фігуранти справи висловили своє ставлення до обвинувачення як сфабрикованого. Суд вислухав і сторону захисту - ми заявили про те, що розглядаємо цю справу як приклад дискримінації кримських татар, і порівняли її з геноцидом і гібридною депортацією кримськотатарського народу ", - сказав Кямілєв.

За його словами, в даний час фігуранти "справи" Рустем Емірусеїнов, Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаіров утримуються в Ростовському слідчому ізоляторі. Водночас двоє останніх перебувають у спецблоці під камерою і цілодобовим наглядом.

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У ході наступного засідання, призначеного на 4-5 лютого, суд розпочне допит свідків обвинувачення.

Як повідомлялося, в лютому 2019 року в селищі Октябрське Красногвардійського району в будинках кримських татар пройшли обшуки. Відразу після затримання в управління ФСБ в Сімферополі були доставлені Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов. Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили в психіатричну лікарню.

15 січня стало відомо, що фігурантів справи етапували з сімферопольського СІЗО в Ростов-на-Дону.