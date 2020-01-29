Марш гідності в Криму планується на травень — Джемілєв

Марш гідності, який Меджліс кримськотатарського народу анонсував в грудні, планується на 2 травня. Маршрут поки що не розголошується.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Ми (на зустрічі колишніх і нинішніх депутатів, громадських діячів, яка відбулася 27 січня, - ред.) дискутували з приводу майбутнього Маршу гідності, загальноукраїнської акції, яку ми плануємо на 2 травня. Ми поки що не розкриваємо деталей. Проте сподіваємося, що ця акція порушить питання Криму так само, як і блокада 2015 року", - наголосив Джемілєв.

На питання щодо маршруту він відповів, що ініціатори маршу його наразі не уточнюють.

"На Крим є три проходи - Каланчак, Армянськ і Чонгар. Хочемо, щоб окупанти готувалися на всіх напрямках, щоб їм було більш затратно", - зазначив він.

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За словами Джемілєва, кількість учасників мирного маршу залежить від того, як вдасться донести необхідність цієї акції до української громадськості, а також від міжнародних партнерів. Планується, що будуть присутні депутати Європарламенту, ПАРЄ, видатні державні діячі західних країн.

Лідер кримських татар повідомив, що будь-якої реакції української влади на ініціативу не було. Українська прикордонна служба, за його інформацією, заявила, що перешкод не чинитиме. Однак ті, хто будуть проходити крізь адміністративний кордон із півостровом, повинні дотримуватися певних формальностей - показати паспорт. Домагаючись пройти на окуповану частину, ніхто не має наміру показувати паспорта, оскільки не залишає територію України, підкреслив Джемільов.

Організатори усвідомлюють, що існує небезпека провокацій з боку окупантів, хоча учасники маршу будуть йти беззбройними.

"Ризик буде досить великий, тому вперед треба не відправляти молодих, а тих, хто вже пожив", - сказав Джемілєв.

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня 2019 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оголосив про ініціативу проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності". Формою проведення акції має стати хода з материкової частини України на тимчасово окупований Росією півострів Крим - "іншу частину української держави", як підкреслив Чубаров.