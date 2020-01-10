Представник Зеленського обговорив із лідерами Меджлісу звільнення кримських татар

У представництві Президента України в АРК відбулася робоча зустріч його керівництва та лідерів кримськотатарського народу, членів Меджлісу, делегатів Курултаю та представників громадських організацій, де підбили підсумки роботи 2019 року та обговорили питання обміну політв’язнями.

Про це повідомляє в Facebook представництво Президента України в АРК.

"На зустрічі обговорили підсумки роботи представництва у 2019 році, пріоритетні напрямки роботи у 2020 році, питання стратегічної комунікації та співпраці представництва з Меджлісом кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі представник Президента України в АРК Антон Кориневич зазначив, що продовжується робота над змінами до законодавчих актів, які є дискримінаційними по відношенню до внутрішньо переміщених осіб та жителів тимчасово окупованого Криму, законопроєктом щодо соціального та правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, концепцією перехідного правосуддя.

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Учасники зустрічі домовилися про спільну роботу над питаннями законодавчого визначення статусу корінних народів України, захисту та відновленню прав кримськотатарського народу та його права на самовизначення в межах України.

Одним з майбутніх напрямків співпраці також визначили підтримку, зокрема і на державному рівні, інформаційних, освітніх, культурних проєктів, пов’язаних з Кримом.

Окремо обговорили питання звільнення українських політичних в’язнів, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, та надання допомоги їх родинам.

На зустрічі були присутні лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та його заступники - народний депутат України Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров.

Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим