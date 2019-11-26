Меджліс і Курултай хочуть прописати у законі про кримськотатарську автономію

Основна мета ухвалення закону про кримськотатарську автономію - це визнання Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу офіційними органами. Крім того, законопроект передбачає квотне представництво кримських татар в органах влади України.

Про це в інтерв'ю виданню РБК-Україна сказала заступник постійного представника Президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

"Законопроект про кримськотатарську автономію передбачає, що Меджліс і Курултай визнаються офіційними органами, також передбачено квотне представництво кримських татар у всіх органах місцевої влади і місцевих радах півострова. Такі квоти є в багатьох країнах світу, і розробники цю практику вивчали ", - розповіла Ташева.

За її словами, щодо питань про статус кримськотатарського народу, кримськотатарської автономії, квоти - суспільству потрібно більше інформації.

"Ці питання потребують комунікації. Знову-таки, великою помилкою я вважаю те, що не було активної роботи, щоб пояснювати: що це таке і чому кримські татари мають право на певну квоту в органах державної влади та місцевих радах півострова. Це питання історичної справедливості, це корінний народ України, який пережив кілька хвиль депортації і є пригнобленим, йому потрібно допомогти відновити свої права", - вважає Ташева.

Водночас, сказала вона, "потрібно чітко зазначати, що ніяких питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України в цьому контексті не виникає, вони можуть вирішуватися тільки на загальнонаціональному рівні".

Як повідомлялося, в травні 2017 року Україна була створена Робоча група з розробки пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та прийняла текст змін і доповнень.

Після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами кримських татар народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, що Зеленський підтримує ідею створення кримськотатарської автономії.

Пізніше Президент України заявив, що надання автономії кримським татарам - один зі шляхів підтримки корінного народу Криму, але це не спростить деокупацію Криму.

13 листопада Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що питання кримськотатарської автономії потрібно винести на більш широкий дискурс, оскільки суспільство не розуміє, про що йде мова.