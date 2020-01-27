Чубаров каже, що дослідження про кримських татар запізнилося на 20-30 років

Наукове видання “Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб”, яке випустив Галузевий державний архів СБУ, має бути одним з орієнтирів задля звільнення Криму і визначення його у складі Української держави.

На цьому наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час презентації видання в Укрінформі.

“Ця книга ще раз демонструє те, що на зламі часів розпаду Російської імперії практично всі пригнічені народи на її території намагалися знайти свої шляхи для власного розвитку. Що найменша по чисельності етнічна спільнота Криму — кримських татар тоді було, можливо, 25-26%, бо до того часу, з 1783 року, Російська імперія їх повністю, сотні тисяч, вичавила за межі, - виявилася єдиною, яка була найбільш організована, змобілізована, яка, проводячи свій національний парламент, говорить про те, що найвищою владою в Криму є всекримський парламент, акцентуючи і на праві кримських татар на вільний розвиток”, - сказав Чубаров.

Він підкреслив, що це і сьогодні корелюється з тим, що кримські татари намагаються робити — це устремління в новітні часи до свого самовизначення у складі Української держави, з прийняттям закону, Конституції автономії, внесенням змін до Конституції України. І це дуже нагадує той момент - 1917-18 року.

Водночас Чубаров зазначив, що таке видання мало б з’явитися 20-30 років тому, і воно запізнилося.

За його словами, “можливо, якби такі дослідження були десь 30 років тому, хоча б у перші роки української незалежності, якби тоді так дуже Москва не тиснула, а Київ не поспішав би з відтворенням кримської автономії без урахування прав кримських татар", й тодішні українські політики знали б ці дослідження й історію кримських татар, то дії і рішення політиків були би іншими.

Чубаров каже, що презентоване видання дає можливість зрозуміти, що відбувалося на певній частині території України, чому кримські татари так сьогодні себе поводять і на що спираються.

З іншого боку, на його думку, поява такої роботи сьогодні важлива з огляду на ту ситуацію, в якій опинився Крим.

“Такі дослідження, і зокрема саме це дослідження, має бути взято в роботу, бути одним із важливих орієнтирів задля звільнення Криму і найголовніше - задля визначення майбутнього Криму в складі Української держави”, - підкреслив голова Меджлісу.

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Він також висловив зауваження щодо книги Миколи Мельника “Україна і Крим в історичних взаєминах”, яка вийшла у 2015 році в серії “Бібліотека українського воїна” тиражем 8 тис. прим. У ній ідеться про українсько-татарські взаємини козацької доби, де татари представлені як “вороги української державності” тощо.

“Ми маємо поспішати, бо якщо ми говоримо про окупований Крим і про Росію, це не значить, що ця боротьба ведеться лише в Криму або в Росії проти України. Вона ведеться і всередині України. Бо дуже часто просто незнання буває ще гіршим, ніж “замовні” варіанти”... Деякі твердження шкодять всім нам, і найбільше самій Україні. Тому важливість таких об’єктивних, серйозних, професійних видань (як презентоване видання “Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр.” - ред.) є ще більшою. І треба робити все для того, щоб держава підтримувала такі дослідження”, - підкреслив Чубаров.