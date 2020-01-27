Видання за архівами комуністичних спецслужб допоможе зруйнувати російські міфи про Крим

Наукове видання “Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб” містить чимало документів, що вважалися втраченими, і є важливим для деконструкції російських міфів про Крим.

На цьому наголошували учасники презентації в Укрінформі.

“Ми маємо більше говорити про Крим та деконструювати ті імперські російські міфи, які існують. Відповідати на запитання “Чий Крим?” без звернення до архівних документів, без деконструкції імперських російських міфів неможливо. Тому наш задум — почати оприлюднювати ті документи, які зберігаються у нас в архіві. В основу цієї книги великою мірою лягли документи зі справи “Міллі-Фірка” (кримськотатарської національної партії — ред.). Це документи слідчої парламентської комісії, яка була створена 1918 року і метою якої було визначення наслідків від першої більшовицької окупації Криму”, - зазначив директор Галузевого державного архіву СБУ, співупорядник видання Андрій Когут.

В Укрінформі презентували книгу «Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр.» / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Він наголосив, що ці документи надзвичайно важливі не лише з погляду історії, а й з погляду майбутнього, "бо так чи інакше нам треба буде встановлювати жертви, яких було завдано Криму в результаті російської окупації".

Когут уточнив, що книга складається з двох частин: історичного екскурсу та архівних документів, що стосуються кримськотатарського національного руху, його намагань створити власне державне утворення.

“Те, як вони бачили цей процес, як намагалися його сформувати, є важливим для нас сьогодні, тому що будь-яка розмова про сучасну Україну неможлива без Криму. Всі розмови про реінтеграцію Криму важливі також і в інформаційній площині, тому ми сподіваємося, що видання цієї книги буде своєрідною інтелектуальною провокацією і спонукає дослідників, істориків до того, щоб більш докладно, більш активно займатися цією темою”, - сказав Когут.

Він додав, що книга буде доступною онлайн, паперова версія в 1 тис. примірників буде розповсюджуватися безкоштовно.

Як зазначив другий співупорядник - науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України Андрій Іванець, це видання буде цікавим і фахівцям, і широкому колу читачів.

“Ми старалися підібрати новий документальний матеріал, не відомий дослідникам, супроводити його аналітичним матеріалом, який би розкривав процеси трансформації кримськотатарського народу в той період, надзвичайно цікавий і важливий для кримськотатарського народу... Саме в ці роки він трансформувався з етносу в етнонацію, в суб’єкт колективної дії в політичному просторі і досяг в цьому дуже серйозних результатів”, - наголосив Іванець.

За його словами, книга містить 30 документів. Більшість з них, майже 25, - з Галузевого державного архіву СБУ. Власне, це чекістські переклади 4-ох протоколів національних установчих зборів і першого національного парламенту кримських татар Курултаю (грудень 1917), які нині зберігаються на території тимчасово окупованого Криму.

“Зокрема, це документи слідчої комісії курултаю, яка діяла у 1918 році щодо захоплення влади більшовиками і тих збитків, матеріальних і людських, яких вони завдали. Те, що ми знайшли ці документи, - це удача для істориків. Ще в 1930-ті роки радянські дослідники писали, що ці документи втрачені. Виявляється, що вони є... Раніше практично ніде не використовувались протоколи курултаю, а тільки спогади або газетні публікації того часу. А про те, що говорилось безпосередньо на установчих зборах, знайти відомостей не було змоги. Чим цікава наша книга — що тут є 4 протоколи першого курултаю кримських татар, є 2 “вижимки” з двох інших протоколів. І чимало дискусійних моментів сьогодні історики можуть вирішити, звернувшись до цих документів”, - сказав Іванець.

Він додав, що в документальній частині під текстом є примітки, біографічні матеріали. А згори — QR-код, який дозволяє з допомогою гаджета побачити оригінал даного документа, розміщеного на сайті Центру досліджень визвольного руху.