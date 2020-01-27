Українці на окупованому Донбасі та Криму зазнають утисків за етнічною ознакою - Денісова

Українці на окупованих територіях Донбасу та Криму зазнають утисків за національною та етнічною приналежністю.

На цьому наголосила уповноважений Верхованої Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

"Нацистський режим протягом 12 років систематично знищував єврейський народ. Внаслідок цілеспрямованої політики Гітлера та його прибічників було вбито близько 6 млн осіб. Україна також пережила ці страшні часи... Натомість наші громадяни сьогодні переживають видозмінені прояви утисків за національною та етнічною приналежністю на окупованих територіях Донбасу та тимчасово окупованого Криму з боку окупаційної влади", - написала вона.

Омбудсмен також закликала світ об’єднатись і докласти всіх зусиль заради того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались.

"Голокост – це страшна сторінка історії людства, яку не можна просто перегорнути, не вивчивши її уроків", - наголосила Денісова.

Як повідомлялось, 27 січня в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.