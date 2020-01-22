Росія знову провела військові навчання біля берегів Криму

Чорноморський флот РФ біля берегів окупованого Криму провів несанкціоновані навчання "з пошуку і знищення повітряної цілі".

Про чергові військові навчання повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

"На Чорноморському флоті розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С-1" провели навчання з пошуку і знищення повітряної цілі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ЗРПК "Панцир-С1" несе бойове чергування з протиповітряної оборони (ППО) і прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф", які розташовані на території Кримського півострова.