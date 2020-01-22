Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму

Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму

Укрінформ
Анкара ніколи не визнає анексію Криму Росією та продовжить підтримувати територіальну цілісність України.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу на панелі “Геополітичні перспективи на Близькому Сході й Північній Африці” в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чи погоджуюся я з Росією щодо питання Криму, України або Грузії? Ні. Ми ніколи не визнаємо цю окупацію й анексію (Криму - ред.)”, - наголосив Чавушоглу.

За словами Чавушоглу, Анкара продовжить підтримувати територіальну цілісність України й Грузії.

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Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму. Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь в роботі форуму.

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