Кримський "суд" завернув апеляцію блогера Гайворонського

В окупованому Криму так званий суд не став розглядати апеляційну скаргу у «справі» блогера і журналіста Гайворонського, який був примусово видворений за межі півострова.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.

«У «верховному суді» Криму 22 січня 2020 року не відбувся розгляд апеляційної скарги у справі про адміністративне правопорушення відносно ялтинського блогера Євгена Гайворонського», - йдеться у повідомленні.

За даними Кримської правозахисної групи, засідання не відбулося у зв'язку з тим, що в "суд" не з'явився як сам блогер, якого окупаційна влада Криму незаконно примусово депортувала з території півострова, так і його адвокат Олексій Ладін.

В «суді» не уточнили, коли відбудеться наступне засідання.

«Ялтинський міський суд» 25 листопада 2019 року оштрафував Євгена Гайворонського на 30 тисяч рублів за пост у соцмережі Facebook, в якому він, за версією співробітників поліції, назвав президента Росії Володимира Путіна нецензурним словом з трьох букв. Дії Гайворонського кваліфікували за частиною 3 статті 20.1 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ (дрібне хуліганство).

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20 грудня «Ялтинський міський суд» виніс рішення про примусову депортацію Гайворонського з Криму на материкову частину України, що порушує міжнародні стандарти прав людини.

Ялтинського журналіста вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії, звідки він виїхав на територію України.

Фото: Крим Реалії