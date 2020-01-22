Кримський "суд" завернув апеляцію блогера Гайворонського
Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.
«У «верховному суді» Криму 22 січня 2020 року не відбувся розгляд апеляційної скарги у справі про адміністративне правопорушення відносно ялтинського блогера Євгена Гайворонського», - йдеться у повідомленні.
За даними Кримської правозахисної групи, засідання не відбулося у зв'язку з тим, що в "суд" не з'явився як сам блогер, якого окупаційна влада Криму незаконно примусово депортувала з території півострова, так і його адвокат Олексій Ладін.
В «суді» не уточнили, коли відбудеться наступне засідання.
«Ялтинський міський суд» 25 листопада 2019 року оштрафував Євгена Гайворонського на 30 тисяч рублів за пост у соцмережі Facebook, в якому він, за версією співробітників поліції, назвав президента Росії Володимира Путіна нецензурним словом з трьох букв. Дії Гайворонського кваліфікували за частиною 3 статті 20.1 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ (дрібне хуліганство).
20 грудня «Ялтинський міський суд» виніс рішення про примусову депортацію Гайворонського з Криму на материкову частину України, що порушує міжнародні стандарти прав людини.
Ялтинського журналіста вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії, звідки він виїхав на територію України.
Фото: Крим Реалії