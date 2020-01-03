Гайворонський хоче подати в ЄСПЛ позов проти Росії

Депортований з Росії на материкову Україну ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський має намір судитися з Росією в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) і відсудити 5 мільйонів доларів.

Про це Гайворонський сказав у п'ятницю в ефірі Радіо Крим.Реалії, повідомляє Радіо Свобода.

"У мене багато унікальної інформації і знань. Я сподіваюся внести кардинальний перелом у всю цю гібридну війну, щоб ми найближчим часом повернули Крим в Україну. Також я розумію, що у мене є залізні підстави подавати в ЄСПЛ. Я хочу подати проти Росії позов на 5 мільйонів доларів. 4 мільйони я хочу віддати дітям, батьки яких загинули в АТО і через події пов'язані з Кримом. Далі я хочу видати книгу", - повідомив Гайворонський.

Як повідомлялося, 20 грудня 2019 року підконтрольний Росії Ялтинський міський суд прийняв рішення про примусове вислання Євгена Гайворонського "з території Росії". Після цього його вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили в новому адміністративному правопорушенні за статтею про "зневажання в інтернеті влади і символів Росії" за допис у соціальній мережі Facebook стосовно президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими ялтинському блогеру і журналісту Євгену Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Цьому передував арешт блогера на 15 діб за обвинуваченням в ухиленні від лікування від наркозалежності. Адвокат Олексій Ладін пов'язував арешт Гайворонського з попереднім затриманням активіста в березні 2019 року за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав "маячнею" обвинувачення у вживанні наркотиків.

Фото: Крим Реалії